Quanto è difficile trattare Sinisa come tecnico?

GiovanniSartori attende di incontrare JoeySaputo, probabilmente accadrà giovedì, e da lì si apriranno gli scenari futuri su mercato e panchina. Sul primo punto, l'autofinanziamento appare inevitabile e Aaron Hickey dovrebbe essere la plusvalenza più corposa con una richiesta minima dei rossoblù di 20 milioni di euro. Sul secondo snodo è invece difficile oggi fare previsioni certe. Anche per una questione morale nei confronti di un allenatore impegnato in una dura battaglia personale. Ecco, quanto è difficile, come da sua richiesta, trattare Sinisa come allenatore e non come malato?