Motta e la solidità da dimostrare domani: dimenticare San Siro

Oggi Thiago Motta in conferenza stampa, ha tagliato corto sulle domande post Inter-Bologna. Meglio pensare subito alla partita successiva e il Bologna, dopo appena 3 giorni, ha la possibilità di dimenticare la larga sconfitta di San Siro e di arrivare alla lunga sosta con un risultato positivo. Bonifazi non sarà ancora disponibile mentre Arnautovic e Medel, con i cartellini gialli presi a Milano, sono entrati in diffida. In casa Sassuolo, Muldur e Defrel sono indisponibili e Maxime Lopez, dovrà scontare un turno di squalifica. Berardi, rientrato l’altra sera nei minuti finali, al Dall’Ara potrebbe aumentare il minutaggio.