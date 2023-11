Mercato – Bonifazi e il suo ingaggio, poi Soumaoro: il Bologna ragiona sulla difesa

Tra giocatori in cerca di spazio, elementi infortunati da valutare e necessità impellenti nella rosa, la dirigenza sta vagliando tutte le soluzioni possibili per migliorare e implementare il parco giocatori a disposizione di Thiago Motta. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile cessione di Kevin Bonifazi a gennaio, probabilmente cercata dal giocatore che non sta trovando spazio con il mister italo-brasiliano, a maggior ragione con l'accentramento di Riccardo Calafiori: una uscita potrebbe il Bologna a valutare il da farsi in entrata. Innanzitutto c'è sempre Adama Soumaoro, le cui condizioni andranno analizzate a fondo per capire con precisione tempi di recupero e ritmo partita da ritrovare per rendersi effettivamente disponibile nel ritorno. Altrimenti si andrà sul mercato, ben sapendo che Calafiori può giocare anche terzino e il Bologna potrà contare su Jhon Lucumi, in teoria il titolare e che non è cedibile a gennaio nonostante la corte dell'Atalanta di Gasperini. Per quanto riguarda Bonifazi, però, occorrerà tenere presente l'ingaggio del giocatore, circa un milione di euro, e un contratto in scadenza nel giugno 2025: non sarà facile piazzare un simil ingaggio a metà stagione. In ogni caso gli scout sono al lavoro per eventuali innesti, soprattutto giovani. Trapelano conferma su Zeno Van Den Bosch, classe 2003 dell'Anversa, che in questa stagione sta avendo anche esperienze in campo europeo e oggi un valore contenuto di circa 2.5 milioni di euro. Cifra accessibile per il Bologna nell'ottica di inserire un difensore giovane e di prospettiva.