Malinconiche riflessioni: Mihajlovic fa fatica, ma tutto il Bfc non trova la quadra

Non dico esonerare, sarebbe la reazione scomposta di una brutta partita, ma quanto meno riflettere. Il rapporto tra la squadra e Sinisa Mihajlovic comincia ad avere i contorni della crisi di coppia, cioè quella che emerge tra due anime che faticano a comunicare, a ritornare in simbiosi dopo tutto quello che è successo prima. Fa male dover parlare di riflessioni su Sinisa Mihajlovic, entrato nel cuore di tutti per la salvezza prima e per la leucemia poi, ma il calcio è un brutto mestiere e quando gli scricchiolii si fanno sentire i dirigenti sono tenuti ad analizzare la situazione. E quella che lega Mihajlovic e i giocatori non è più così affine.