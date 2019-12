Lo Spunto odierno potrebbe concludersi in poche semplici parole. In questi giorni in tanti sottolineano il ritorno alla quotidianità lavorativa di Sinisa Mihajlovic (i video con i difensori, le strigliate, le incazzature), un aspetto che avrebbe fatto cambiare marcia al Bologna 2019/2020. Bene, qui ci sarebbe già la risposta alle difficoltà precedenti: aver lavorato per tre mesi con un allenatore a distanza ha per forza complicato le cose.

