Il Bologna è uscito di scena. Stagione chiusa a Birmingham. Ora Saputo e Italiano si parlino

Un anno fa 62 punti portarono al nono posto, tutto dimenticato dalla grande gioia in Coppa Italia (giustamente), quest'anno qualcuno potrebbe arrivare settimo con meno di 60: che differenza. Nonostante tutto, il campionato aveva aspettato nella zona Conference e il Bologna ha cestinato un'altra grande occasione. Non essere riusciti a riprendere un'Atalanta da due punti in quattro partite certifica una cosa sola: i rossoblù sono in vacanza da Birmingham. Oggi la definitiva certezza con uno zero a zero da partita inutile di fine campionato, quelle al piccolo trotto tra chi si prende il punto per la salvezza e chi non ha più la voglia e la forza di prendersene tre per sperare ancora. Su come la squadra sia uscita di scena così, sporcando un buon percorso in Europa League, non è dato sapere, tra un inverno incredibile e una primavera tutta finalizzata sull'Aston Villa, ma di certo i motivi di riflessione a Casteldebole dovranno essere tanti e i provvedimenti urgenti. Una squadra che chiude in questo modo, senza mordente, non meriterebbe una riconferma totale e la speranza è che la società riesca a tenere i pochi che hanno dimostrato di poter alzare il livello, mentre tutti gli altri sarebbero ampiamente sostituibili.