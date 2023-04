Giovanni Sartori torna a Bergamo: in otto anni l’Atalanta ha scalato l’Europa. Ora il Bologna

Questo sabato non sarà un sabato normale. Non per tutti: a partire dai tifosi del Bologna che sognano un'altra grande vittoria per cementare la scalata verso il settimo posto; per Musa Barrow, che riabbraccerà il club che lo ha lanciato in Serie A; per Giovanni Sartori, che ritrova la città che lo ha accolto e che lui stesso ha contribuito a portarla in giro per l'Europa, da Dortmund fino a Manchester.