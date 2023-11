E’ più importante il Torino del rinnovo di Motta

Thiago Motta rinnova o no? E' una delle domande che va per la maggiore in questo momento, ma purtroppo la trattativa tra tecnico e società rischia di distrarre dall'aspetto più importante: il campo. Ora, che per il Bologna sia importante costruire un ciclo a lungo termine con Thiago è palese, soprattutto alla luce del rendimento e della crescita, ma lo è altrettanto la partita di lunedì contro il Toro, il secondo scontro diretto di fila dopo quello di Firenze. Fanno bene le parti in causa a ripetere un concetto, che ovviamente si scontra con il mestiere di giornalista: 'se ci sarà qualcosa da comunicare ve lo diremo'. In fin dei conti i contorni entro cui Thiago può rinnovare sono abbastanza chiari, ed escono dal solo aspetto economico. Come ha sempre fatto, e sempre farà, il mister vuole capire le prospettive future del club in cui lavora, gli obiettivi che verranno fissati, le strategie imbastite, la possibilità di continuare a crescere oppure fermarsi. Niente di più, niente di meno. Se il Bologna lo avrà convinto qualcuno ce lo comunicherà. Non c'è neanche tanto da indagare, l'adeguamento di contratto il club lo ha prospettato, ma è sul progetto che dovrà convincere Motta e allora tanto vale aspettare le comunicazioni ufficiali.