È un Bologna da prime 10

Dalla neve contro il Benevento con -1 al clima mite contro la Lazio, sembra passata una vita invece, solo 15 giorni hanno diviso questi 2 match totalmente diversi non solo meteorologicamente. Un Bologna che contro il Benevento era partito forte andando subito in gol e poi sgonfiatosi a poco a poco sotto la neve, culminato con l’errore in uscita di Skorupski che invece di allontanare il pallone scivoloso con i pugni, provò una complicata presa, costata cara con il gol subito. Ieri al contrario, partenza forte della Lazio nei primi minuti poi, il Bologna ha iniziato a fare il suo gioco aggredendo alto e tessere le sue azioni d’attacco capitanate dal solito Soriano e coadiuvate da Svanberg e Dominguez.

