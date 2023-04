Due punti persi o uno guadagnato?

Scrivere nei dintorni del fischio finale non è facile, soprattutto dopo un 1-1 con la Juventus. Di solito risultati di questo genere vengono accettati di buon grado, ma stasera esco dal Dall'Ara con il dubbio: un punto guadagnato o due persi? D'altronde tutte e due le squadre avrebbe potuto vincere ma pure perdere, considerando la poca lucidità negli ultimi sedici metri del Bologna e la strana imprecisione sotto porta della Juve. Primo tempo chiuso in vantaggio dai rossoblù ma non con pieno merito, secondo tempo invece all'inverso, con il pareggio juventino in mezzo ad un buon e arrembante Bologna. Ma nel conteggio della serata va messo un rigore sbagliato dai bianconeri e l'incredibile sinistro alle stelle di Soule a porta spalancata. E forse una risposta la possiamo avere sul punto guadagnato oppure no.