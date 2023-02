Che Bulaggna!

A circa un quarto d'ora dalla fine stavo pensando a un titolo e mi era venuto in mente un 'zero a zero che vale'. La partita sembrava indirizzata al pari e non sarebbe stata una delusione per i rossoblù che avevano sfornato comunque una grande prestazione (soprattutto nel primo tempo). Ma il Bologna di oggi non parte mai battuto e non si accontenta, così il gol di Orsolini disegna al Dall'Ara un pranzo europeo, perché oggi mettere limiti a questa squadra sembra veramente impossibile. Il ritmo imposto fin dall'inizio consegnano all'ambiente rossoblù una squadra che gioca a calcio e lo fa con intensità internazionale, convincendo, prima ancora che con il risultato, con la prestazione e la mentalità. Oggi finalmente lo si può dire con certezza: il Bologna se la gioca veramente con tutte.