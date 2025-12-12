Pensi ad un Bologna stanco, rattoppato, improvvisato ed invece in una trasferta lontana ed insidiosa ti ritrovi ad ammirare perfettamente funzionante il magico mix fra intensità, qualità e spirito di squadra, un marchio di fabbrica che ormai meriterebbe di essere certificato dall'Unesco come i portici
tuttobolognaweb esclusive tbw Celta Vigo-Bologna, i migliori e i peggiori
esclusive tbw
Celta Vigo-Bologna, i migliori e i peggiori
da Bernardeschi a Moro, dal Var a Rowe: il meglio e il peggio di Celta-Bologna