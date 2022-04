Buon Bologna, ma bisogna tornare a segnare

Il Bologna visto a San Siro lunedì sera nel posticipo contro il Milan, è stato bello e a tratti quasi superiore alla capolista. Se non si segna, l’unico risultato utile possibile è lo 0-0 e così è stato. Certo, non prendere gol contro il Milan quando all’andata il Bologna al Dall’Ara ne prese 4 seppur in 9, è già tanta roba ma non segnare dal lontano 26 febbraio con l’1-1 di Salerno, è altrettanto tanta roba. Eppure sulla carta, Arnautovic, Barrow ed Orsolini, garantivano una certa continuità realizzativa. Nell’intero campionato, alle tre punte, è mancata la continuità. Barrow a Milano, ha giocato una delle sue migliori partite rossoblu in assoluto e Arnautovic a tratti, ha fatto quasi reparto da solo e spesso è andato a prendere il pallone anche nella propria metà campo. Emblematico nel primo tempo, la palla che è andato a prendere a Calabria a 5 metri dalla bandierina in un’azione d’attacco rossonera. Orso quando è entrato ha fatto il suo, giocando a tratti più accentrato pur partendo sempre dall’esterno. Resta il fatto che di colpo il Bologna ha smesso di segnare.