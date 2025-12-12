Bologna Vigoroso. Atteggiamento e qualità per una vittoria importante

Lo so cosa avete pensato al gol sull'unico tiro in porta subito, per via dello scivolone di Lykogiannis: eccola qua la partita stregata. L'andamento, però, lasciava intendere ben altro. Il dominio del Bologna era netto e incontrovertibile, sia come possesso sia come predominio territoriale e la sensazione che qualcuno là davanti avrebbe potuto fare male c'era. E' successo nella ripresa, con grande autorevolezza, atteggiamento, mentalità, soprattutto con gioco. Una differenza così abissale non mi era mai capitato di vederla al cospetto di una squadra spagnola, in teoria i nuovi padroni del calcio offensivo, eppure il Bologna l'ha messa in mostra nonostante l'emergenza, cinque giocatori fuori e un terzino sinistro a fare il centrale. Doveva essere la partita dell'attacco, laddove Italiano aveva più armi a disposizione, e così è stato. Il Bologna ha prodotto tanto e ha trovato buone cose un po' da tutti, in particolar modo dal numero dieci che ha infilato la sua prima doppietta rossoblù, però in generale anche gli altri reparti hanno funzionato, senza mai aprire il fianco all'avversario.