Bologna: tutto qui?

Thiago Motta giunge a Bologna in punta di piedi e con diplomazia, forse anche troppa e così, al momento, nulla aggiunge a questo Bologna o se preferite, Bolognetto: 0 punti, 0 gol realizzati e 4 subiti. Un bilancio che non migliora, al momento, la media di Sinisa. Vado a memoria, il subentro di Motta, è il peggiore in assoluto da quando seguo il Bologna dal lontano 1973. Solo nell’era Saputo, Donadoni subentrato a Delio Rossi, a fine ottobre 2015, sconfisse in casa l’Atalanta 3-0 e vinse a Verona 0-2, 6 punti, 5 gol fatti e 0 subiti; Mihajlovic, subentrato nel gennaio 2019 a Pippo Inzaghi, sconfisse l’Inter a San Siro 0-1, e pari in casa contro il Genoa 1-1, 4 punti, 2 gol fatti ed 1 subito. Va detto che la reazione, almeno sui nervi, i rossoblu l’avevano prodotta contro la Fiorentina con in panca il duo Vigiani/Magnani.