Bologna – Torna l’incubo dei due gol presi a partita

Poteva essere la serata dei 2 punti di media a partita invece si è trasformata nella serata dei 2 gol subiti a partita. Per il Bologna, stesso refrain dello scorso campionato dove sono troppe le amnesie difensive. 2 sanguinose palle perse in uscita da Orsolini in occasione del primo pareggio genoano con l’ex Destro e da Soriano nell’occasione poi del rigore subito. Qui il VAR dov’era? Stavano cenando Banti & Company visto l’orario? C’è un evidente pestone di Behrami a Bonifazi quando entra in area che sbilancia il difensore e scoordinato va poi a toccare con la mano il petto di Kallon che cade a terra come se colpito da una mazza da baseball. L’azione potrebbe concludersi con un nulla di fatto non fischiando il fallo su Bonifazi e considerando il tocco dello stesso Bonifazi non volontario su Kallon. L’arbitro Fourneau invece condanna col rigore un Bologna che pur non giocando in maniera brillante, avrebbe meritato la vittoria.