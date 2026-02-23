Tutti sul treno per Berna. Il Bologna prova a tornare protagonista con i cambiamenti di Italiano

Due giocatori potevano decidere una partita così dura, lottata, basata sui duelli e le mani addosso. Serviva un episodio, lo ha creato Santi Castro, serviva poi freddezza per trasformare un rigore pesante come un macigno. El diez è l'altro elemento a cui può aggrapparsi il Bologna per trovare definitivamente la retta via e il treno per Berna è partito: occorre salirci sopra con decisione e convinzione. Tre vittorie consecutive danno morale e tolgono un po' di ghiaccio da una squadra che, forse, intravede le rondini e la primavera, ma c'è ancora molto lavoro da fare vista la difficoltà complessiva a prevalere contro quella che è diventata una diretta concorrente. Certamente, la mancanza di vittorie in casa da 106 giorni gravava come una palla al piede e la paura di non farcela ha appesantito ancora di più il finale, ma a volte le vittorie di corto muso possono fare bene al morale, sfruttando gli episodi, che spesso avevano girato contro, e tenendo la porta inviolata, che in tempo di carestia è un grande aiuto.