Bologna – Sarà un’estate movimentata per Di Vaio e Sartori

Chiuso il campionato con il record di punti e nono posto, il Bologna comincia a volgere lo sguardo verso il mercato, sia in entrata, sia in uscita. Dopo i saluti di Bardi, Medel e Sansone, l’area tecnica avrà un bel da fare, per consegnare a Thiago Motta un Bologna competitivo, a tal punto da provare a migliorare il nono posto. Dall’arrivo del mister italo brasiliano, il Bologna sarebbe arrivato sesto, questo non va dimenticato. Di Vaio e Sartori, sono consapevoli che qualora dovessero azzeccare tutte o quasi, le strategie di mercato, ecco che il Bologna avrà tutte le carte in regola per fare meglio, al netto di come si muoveranno le altre società che ambiranno per un piazzamento subito dietro le grandi. Uno tra De Silvestri e Soriano, potrebbe rimanere a far da chioccia, a fronte di un robusto abbassamento dell’ingaggio. Ci sono poi i rientri dai prestiti di Kasius, Juwara e Van Hooijdonk. Qui Motta dovrà decidere chi aggregare in prima squadra e chi lasciar partire. Lykogiannis ha un altro anno di contratto e come riserva, potrebbe anche restare. Cambiaso tornerà alla Juve per fine prestito e ci sarà da capire se Kyriakopoulos, sarà l’esterno titolare della corsia di sinistra. L’infortunio di Soumaoro, che lo costringerà ad un lungo stop, obbliga l’area tecnica a trovare un elemento titolare, da affiancare a Lucumi. Bonifazi e Sosa, dovrebbero rimanere come seconde linee, vista la stima che ha Motta, nei 2 giocatori. A destra, qualora dovesse essere ceduto Kasius a titolo definitivo, si dovrà trovare la riserva di Posch. Il centrocampo, è la zona più inamovibile per Thiago Motta, con i vari Dominguez, Ferguson, Moro e Schouten, da blindare. Moro dovrebbe essere riscattato per una cifra che si aggira tra i 3-4 milioni di euro. La Dinamo Mosca ne chiedeva poco più di 8. Il Bologna però, potrebbe approfittarne, per le note vicende in terra russa.