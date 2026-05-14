Bologna, ora possiamo dirlo: peccato!

Ieri sera si è consumato all’Olimpico il verdetto della Coppa Italia, con l’Inter che ha fatto prevalere sulla Lazio la sua superiorità tecnica e non solo. Chivu, al primo anno in nerazzurro, regala alla società scudetto e Coppa Italia. Venendo in casa nostra, la corroborante vittoria al Maradona di lunedì sera, ha consegnato ai tifosi un Bologna ancora desideroso di chiudere bene la stagione. Si è rivista la squadra che aggrediva alto l’avversario e al tempo stesso ripiegava nella propria campo per creare densità e per concedere pochi spazi. I rossoblu non segnavano da 4 partite e ci sono voluti 4 match perché Pessina prendesse i suoi primi 2 gol in carriera dopo ben 3 clean sheet, riusciti all’esordio solo a Buffon, Donnarumma e Scuffet. Se il buongiorno si vede dal mattino?!…