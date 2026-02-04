Da qualche settimana è il più in palla di tutti, applicato a capire come si gioca in Serie A. Cosa gli manca? Il cinismo. Contro squadre che ti concedono poco in attacco come il Milan, se hai un pallone buono come quello ad inizio partita, lo devi sbattere dentro e
tuttobolognaweb esclusive tbw Bologna-Milan, i migliori e i peggiori
esclusive tbw
Bologna-Milan, i migliori e i peggiori
da Rowe a Ravaglia, da Italiano ai centrali difensivi: il meglio e il peggio di Bologna-Milan
basta. Era un'occasione clamorosa, misteriosamente non riportata dalle
sintesi che ho visto. Mah!
© RIPRODUZIONE RISERVATA