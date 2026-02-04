tuttobolognaweb esclusive tbw Bologna-Milan, i migliori e i peggiori

Bologna-Milan, i migliori e i peggiori

da Rowe a Ravaglia, da Italiano ai centrali difensivi: il meglio e il peggio di Bologna-Milan
Franco Cervellati

Da qualche settimana è il più in palla di tutti, applicato a capire come si gioca in Serie A. Cosa gli manca? Il cinismo. Contro squadre che ti concedono poco in attacco come il Milan, se hai un pallone buono come quello ad inizio partita, lo devi sbattere dentro e

basta. Era un'occasione clamorosa, misteriosamente non riportata dalle

sintesi che ho visto. Mah!

