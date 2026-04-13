Bellissimo il lungo e caloroso abbraccio fra Ravaglia e Pessina nei momenti finali del riscaldamento prepartita. Forse anche a beneficio dei fotografi, ma comunque sincero. Quando i calciatori hanno intelligenza e buon senso, ogni imbarazzo viene
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Bologna-Lecce, i migliori e i peggiori
da Pessina a Orsolini, dai mezzi tifosi a Miranda: il meglio e il peggio di Bologna-Lecce
superato. E il coro Mas-si-mo! Mas-si-mo! rivolto dai tifosi a Pessina è stato giustamente rispolverato dai tempi di Marazzina.
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