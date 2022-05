Bologna – In queste ore si decidono le sorti di Sinisa. I possibili scenari

Dopo la vittoria contro il Genoa, che ha chiuso in chiaro scuro la stagione del Bologna con 46 punti, ottenuti con 12 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte, stasera la dirigenza con Saputo in testa, si troverà a cena assieme a Sinisa Mihajlovic, per stabilire le sorti del mister per la stagione prossima. Faccio una premessa: sarà una scelta difficilissima e comunque vada, si avrà l’impressione di aver sbagliato scelta. Mihajlovic ha ancora un anno di contratto che costa nelle casse del Bologna 2 milioni di euro netti, in sostanza, 4 milioni lordi. Per Saputo questo, non costituirebbe un problema, quantomeno non un serio problema. Un Bologna che totalizza 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione e 13 clean sheet (partite senza subire reti), che lo colloca al quinto posto, dietro solo a Milan, Roma, Inter e Napoli, non sarebbe sufficiente a trattenere Sinisa a Bologna. Tutto questo, se ci trovassimo a ragionare in condizioni normali, considerando solo l’aspetto tecnico, societario, e di bilanci. C’è però da tenere conto anche dell’aspetto umano che da 3 anni a questa parte, il Bologna e l’ambiente tutto, verso la persona Mihajlovic, ne è coinvolto, almeno emotivamente.