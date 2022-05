Bologna – Così, non va

Un altro ennesimo finale di campionato già visto. Peccato, perché dopo aver bloccato Milan, Juve, Roma ed aver battuto l’Inter anche se in maniera rocambolesca, si sarebbe pensato ad un finale diverso. Vero, il rigore contro di Venezia, ingiusto e inutile, concesso ad una squadra già retrocessa, ha forse un po’ tagliato le gambe alla squadra. Ieri però, proprio anche per questa ingiustizia lagunare, bisognava entrare in campo con ben altro piglio. C’erano al Dall’Ara 20000 spettatori con tanti bambini e sotto ad un sole cocente. Un Bologna che dopo 5 minuti di gioco, si è capito subito o quasi, come si sarebbe comportato. Tra Venezia e Sassuolo, c’erano i presupposti per raccogliere 6 punti ed aggredire il decimo posto giocando poi a Genova, contro un Genoa già retrocesso. Invece, nessun punto conquistato, un po’ per colpe altrui ma soprattutto, per colpa della squadra. Ieri nel primo tempo, nessun tiro in porta dalle parti di Consigli. Il Sassuolo era più volitivo, prima del gol, non che avesse fatto molto ma almeno ci provava ad attaccare, scendere dalle parti di Skorupski.