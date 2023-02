Bologna, avanti tutta contro Monza e Samp

Dopo le ottime prove contro Spezia e Fiorentina e più in generale, 10 punti ottenuti nelle ultime 4 giornate, il Bologna di Thiago Motta, ha la ghiotta occasione di aggredire il settimo posto, occupato ora dal Torino a 30 punti e dopo aver già giocato ieri sera, sconfitto di misura a San Siro contro il Milan. Domani il Monza, arriva al Dall’Ara quasi al completo; rientra anche Sensi dopo la squalifica. Nel Bologna invece, rientrano De Silvestri, Medel ed Arnautovic. Con ogni probabilità, non pronti a giocare subito dall’inizio, ma di certo, utili per garantire qualche rotazione in più dalla panchina a partita in corso, anche in base alla piega che prenderà il match. Motta dovrà inventarsi quasi tutto il pacchetto arretrato e buona parte dell’attacco; in settimana ha provato più soluzioni con interpreti diversi, tanto che provare ad abbozzare una probabile formazione, è come arrampicarsi sugli specchi senza ventose.