Atalanta-Bologna, i migliori e i peggiori

E via con i paragoni con l'anno scorso, quello della conquista della Champions. Non ci sono più Calafiori, Zirkzee, Saelemaekers, Kristiansen, sono praticamente mancati sempre Ferguson, Aebischer ed El Azzouzi? E beh, chi se ne frega. Il Bologna "smantellato" va ancora più forte, tocca traguardi mai raggiunti dall'altro secolo, fa più punti in campionato, soprattutto continua a far entusiasmare e sognare la gente. Quando si smetterà di dire "Italiano vince" o "Castro sbanca Bergamo" ma si parlerà del Bologna e dei suoi meriti globali, allora vivremo in un mondo migliore. Perché cambiano attori e registi ma il prodotto è sempre da cineteca.