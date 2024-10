Anemia Bologna e tabù Dall’Ara

Ieri il Bologna, nella sgambata da 70 minuti contro il Lentigione, ha segnato 3 reti. Conforta il fatto che dei superstiti rimasti a Casteldebole, siano andati a segno gli attaccanti: la punta Dallinga e gli esterni Orsolini e Karlsson. Il Bologna dopo aver migliorato l’assetto difensivo, ha faticato nelle ultime tre uscite a trovare la via della rete; solo una magia di Castro contro l’Atalanta. Troppo poco per ottenere risultati positivi, che non vadano oltre al pareggio o una sconfitta onorevole, contro il Liverpool per 2-0. Un Bologna troppo anemico e spuntato e a questo, si aggiunge il tabù Dall’Ara. Davanti agli oltre 25000 tifosi, i rossoblu non vincono dal lontano 1 aprile, 3-0 alla Salernitana, dopodiché, solo 3 vittorie esterne, contro Roma, Napoli e Monza. Due pesi e due misure che non portano da nessuna parte, almeno per ambire ad un piazzamento utile per la Conference.