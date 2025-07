A Valles tutto prosegue regolarmente. Rientra Pobega

Prosegue a Valles, il ritiro del Bologna senza particolari intoppi. Dopo le visite mediche svolte a Casteldebole, sempre sotto l’occhio vigile del dottor Sisca, oggi Federico Bernardeschi raggiungerà in quota i suoi nuovi compagni di avventura mentre domani, si giocherà la seconda amichevole contro la Virtus Verona, che milita in Lega Pro. Vincenzo Italiano sta curando in questi giorni la fase d’attacco e il possesso palla a centrocampo. Vuole aumentare, rispetto allo scorso anno, la pericolosità e i gol anche dai centrocampisti, con inserimenti per vie centrali, con sovrapposizioni tra esterni d’attacco e mediani. Ciro Immobile è già inserito nel gruppo da vero veterano. Lollo De Silvestri, guida come al solito il gruppo ma con lo sguardo anche rivolto al cellulare che tiene sempre a portata di mano, con la suoneria più alta possibile; da un momento all’altro, potrebbe arrivare dalla moglie Carlotta la chiamata per la nascita della primogenita Lea.