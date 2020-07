A Firenze per restare a sinistra

Dopo gli errori e gli orrori di Mazzoleni e Chiffi che hanno penalizzato oltremodo la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma, stasera al Franchi Di Bello in campo e Calvarese al VAR, sono chiamati a dirigere il delicatissimo derby dell’Appennino e del dollaro. Il Bologna dovrà giocare con intelligenza se vorrà uscire dal Franchi indenne. Dovrà essere anche bravo a non far cadere in tentazione la quaterna arbitrale oltre al VAR, nelle situazioni di gioco un po’ al limite dove potrebbe esserci la volontà di restituire alla viola il maltolto dell’Olimpico. La tradizione degli ultimi anni a Firenze, non sorride al Bologna. L’ultima vittoria in trasferta del Bologna contro i viola risale alla stagione 2009-2010 quando i rossoblu si imposero per 2-1 grazie ai gol di Gimenez e Di Vaio. Mutu nel secondo tempo accorciò le distanze. Negli ultimi 11 incontri aldilà dell’Appennino, 7 vittorie della Fiorentina e 4 pareggi.

