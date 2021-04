L’Atalanta, peggio che andar dal dentista

Affrontare l’Atalanta per Sinisa è peggio che andare dal dentista. Aneddoto rispolverato dal mister serbo dopo che Pep Guardiola ha definito la squadra bergamasca ostica come andare dal dentista. Per giunta, un Bologna che si presenta al Gewiss Stadium privo dei titolari Tomiyasu e Dijks, di assenze comunque importanti come quelle di Dominguez e Sansone oltre a quelle di lungo corso come Hickey, Medel e Santander. Nell’Atalanta, non sarà l’assenza dello squalificato Gosens a scompaginare i piani di Gasperini. È una squadra che grazie al suo credo tattico, la fa giocare da oramai un lustro a memoria. Va detto che tatticamente è praticamente perfetta ma questa squadra possiede anche tanta qualità tecnica. Se a questi fattori già di per sé determinanti ci aggiungiamo anche la corsa, ecco che diventa una squadra quasi perfetta. Infatti l’Atalanta aggredisce quasi sempre l’avversario; corre dal primo all’ultimo minuto, concede nei 90 minuti pochi momenti di pausa.