E’ bastato Sabatini

E’ finalmente un Bologna convincente sul mercato. Più o meno questo è ora il sentore popolare attorno all’operato del club rossoblù.

Ricordate qualche mese fa? Tutta la dirigenza in blocco avrebbe dovuto lasciare Bologna, invece alla fine sono rimasti tutti ma è stato aggiunto ‘il guru’ del mercato: magicamente la macchina funziona. E’ bastato l’arrivo di Sabatini per rendere il Bologna una società competente, mentre prima la dirigenza non avrebbe potuto fare calcio nemmeno in C. Buffo il mondo del calcio, è rapidamente mutevole nel giro di pochissimi mesi. Se ci fate caso, ora gli obiettivi che sta seguendo il Bologna sono considerati tutti buoni giocatori. Si parte da Tomiyasu, si passa per Denswil, si chiude con Schouten. In pochissimi hanno avuto da ridire sulla poca notorietà dei possibili acquisti, mentre un tempo i vari Santander, Svanberg e Dijks erano lavandini incrostati non meritevoli di attenzione e della Serie A. Insomma, la sola presenza di Sabatini ha placato molte cose.

Chiaro, la competenza e la capacità del nuovo dirigente sono inconfutabili, ma questo mercato non lo sta facendo solo e solamente lui. I nomi del giapponese, di Denswil e di Schouten, arrivano dal bistrattato database di Bigon che già con l’operazione Dijks, seguita da quella Avenatti, si era aperto uno spiraglio sul mercato del Benelux. E tuttora lo sta sondando. Indubbiamente, se Sabatini avvalla questi talenti è una garanzia in più, ma l’idea originaria dovrebbe essere partita dal direttore sportivo, quello impresentabile e innominabile. Lungi da me difenderlo, sa farlo da solo (tra l’altro a gennaio gli ho pure dato 5.5 per il mercato), ma credo che ristabilire le cose e definire meglio il duopolio a capo dell’area tecnica sia corretto.

Sabatini è una garanzia assoluta, ma sia lui che Mihajlovic non hanno esitato a rimarcare pubblicamente la stima verso il lavoro di Bigon. Un motivo ci sarà. Certamente avere un vecchio volpone come Sabatini nelle trattative aiuta e non poco, ma a livello di scouting siamo ancora dipendenti dal vecchio database. Quello che Sabatini ha definito ‘magnifico’, perché ‘io chiedo di un giocatore e in due secondi ho una scheda completa’. Non solo, se ora il Bfc sta andando su profili internazionali interessanti è perché la proprietà ha dato vita a un nuovo ciclo di investimenti, e con soldi in più sul mercato si possono prelevare giocatori migliori. Non che prima Saputo fosse un plumone, tuttavia per il salto di qualità a sinistra erano necessarie nuove risorse sulla parte tecnica.

Chiusura con Pulgar. Le parole di Fenucci di ieri sembrano aver riacceso la paura di perderlo, quando in realtà nulla è mutato rispetto ai giorni precedenti. Su Pulgar c’è una clausola voluta dal suo procuratore in sede di rinnovo contrattuale in inverno, tra l’altro in un momento in cui il cileno era in rotta con Inzaghi e tutta Bologna lo avrebbe ceduto. Fenucci ieri non ha aggiunto nulla di pauroso sullo stato delle cose: essendoci una clausola, la palla è totalmente nelle mani di Pulgar, il quale ha la facoltà di decidere del suo futuro. Per il club la speranza, come per noi, è che Mihajlovic lo convinca a restare. Esattamente tutto ciò che già sapevamo dal termine del campionato…