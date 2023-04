Virtus – Summit Scariolo-Zanetti: via al futuro

Momento di crisi per la Virtus, fuori dai playoffs Eurolega e ora con il primo posto in campionato di nuovo in discussione dopo la sconfitta contro Napoli e il ritorno di Milano a meno due.

Tanti giocatori sono sotto esame, non lo è invece il coach Sergio Scariolo che ha contratto per il prossimo anno e che per la Virtus rappresenta un perno a lungo termine. L'amministratore delegato Baraldi ha aperto al rinnovo di contratto, parole arrivate dopo un summit a Villorba tra il presidente Zanetti, i dirigenti Ronci e Baraldi e appunto il coach, lo sostiene il Corriere di Bologna. Si parla di un allungamento di contratto di uno o due anni nonostante la minaccia Real Madrid. Adesso, però, Scariolo è alla ricerca della soluzione giusta per far uscire la squadra da questo momento difficile, anche con il rientro degli infortunati e degli acciaccati, mentre per il Resto del Carlino si starebbe cercando anche un rinforzo dal mercato sotto canestro viste le difficoltà dei lunghi Virtus.