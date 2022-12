Virtus-Scafati, le pagelle

Senza dubbio il migliore della partita per i bianconeri. Segna tanti punti cercando di indicare la via ai compagni. Si sacrifica e lotta su ogni possesso, costringendo i campani a diverse palle perse. La sua reazione è quella di un grande campione, lui è l’esempio da cui ripartire mercoledì per cercare di tornare a vincere anche in Europa.