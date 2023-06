Virtus-Milano gara 3, le pagelle

Come i singoli episodi possono cambiare una serie: dalle brutte scene del finale di gara 2 con la litigata sugli spalti, a questo capolavoro di partita. Fino a questa gara 3 era stato il grande assente della serie, ma in questo match disegna pallacanestro. I suoi canestri e i suoi assist fanno volare la Virtus e in combo con Hackett sono una coppia formidabile.