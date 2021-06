Uno dei protagonisti di questo finale di stagione. Per lunghi tratti la brutta copia del campione che si era ammirato nel 2019-20. Prima il Covid, poi un lento recupero della forma fisica e infine l’infortunio poco prima della serie contro Kazan, ne hanno pregiudicato le prestazioni per larghi tratti di questo 2020-21. Fondamentale nelle sfide contro Milano e Brindisi. Tra i giocatori in scadenza di contratto, seguirà Djordjevic o si fermerà ancora sotto le due Torri?