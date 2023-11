Virtus-Anadolu Efes, le pagelle

Meno incisivo rispetto alle sfide precedenti in attacco, ma protagonista assoluto in difesa. Accetta di marcare ShaneLarkin faccia a faccia per tutta la partita, facendo un lavoro meraviglioso. Il folletto di Cincinnati riesce ad avere la meglio molte volte del francese, ma gli sforzi del doppio zero virtussino pagano dividendi importanti nel finale, quando l'avversario non riesce a tenere a galla la squadra turca con i suoi canestri.