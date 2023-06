Repubblica – Fucka “Il basket non finisce mai per me andranno a gara 7”

Ex Fortitudino, ex grande interprete della nazionale azzurra. Gregor Fucka è stato intervistato da Repubblica sulla finale Scudetto tra Olimpia e Virtus, ora sul due a due e con gara 5 stasera a Milano.

"Sono state partite emozionanti, si sfidano le due squadre più forti d’Italia, l’hanno dimostrato e adesso si trovano a giocarsi lo scudetto, non gli resta che quello, dopo l’Eurolega. Milano ha investito tanto, puntava almeno ai playoff, probabilmente a vincerla, invece ai playoff non è arrivata. Neanche la Virtus ha raggiunto gli obiettivi che s’era prefissata, quello principale ora è di restarci, in Eurolega. Credo che succederà, Gran Canaria, che ha appena vinto l’Eurocup s’è ritirata e la Virtus per me può ottenere la wild card".