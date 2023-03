Repubblica – Di Pisa: “Contento che Gentilini voglia acquistare la Effe. Playoff? Dovevano arrivare prima”

"Per me solo parole positive quelle di Gentilini. Se vuole comprare il club vuol dire che la Fortitudo vale. Forse si è fatto prendere dal fatto che è tifoso, ma lo sfogo di un investitore è legittimo. Si può parlare e i problemi sono assolutamente risolvibili. Pavani? Non ha alcun ruolo in Fortitudo, ma nove anni di storia assieme non si cancellano in un colpo. È importante che ognuno rimanga al proprio posto e non prenda iniziative che non gli competono. Stesso discorso per Sbezzi: lui è solo un grande amico di Muratori, si stimano a vicenda. Mi dispiace per la Effe e per i suoi tifosi che non si meritano certe illazioni".