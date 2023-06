Repubblica – Bonamico: “Ci vuole educazione tra i tifosi. Rimonta? Sarà una serie lunga”

"È una questione di educazione sportiva: i giocatori non si toccano, non si insultano e non gli puoi sputare addosso. In quei momenti sei frustrato perché hai appena perso e trovi qualcuno che ti provoca e ti insulta: può succedere di eccedere nel rispondere. Tra l'altro ho visto anche una donna con un bambino in braccio che ha allungato le mani. Provvedimenti? Era quello che mi auguravo. Stiamo assistendo a una finale bellissima e sarebbe un peccato se ci fossero condizionamenti".