Mercato Virtus: si resterà così fino a fine stagione

Sfumat Mitchell, che ha ammesso contatti con Scariolo, e Milutinov (si cerca di trovare un accordo per la prossima stagione) la Virtus con ogni probabilità non aggiungerà dal mercato nessun giocatore in vista dei playoffs.

Lo afferma il Resto del Carlino, che riporta la quasi certezza del fatto che non ci saranno interventi sul mercato nei prossimi giorni. E' tutto fermo e anche Scariolo, in una recente intervista, ha ammesso che 'Non sarà incorporato nessuno'. Il coach dovrà dunque scegliere sei giocatori tra gli stranieri e gli indiziati a rimanere fuori sembrano Lundberg, Weems e Bako. Ma ci sono rumors anche sulla prossima stagione, perché Scariolo potrebbe ricevere una proposta per diventare head coach dei Toronto Raptors e la Virtus, prima di muoversi sul mercato, vuole sapere che coach avrà e quale coppa europea disputerà.