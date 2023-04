Mercato Virtus – Occhi anche su Tyrique Jones

Il centro serbo è il grande obiettivo di mercato già per questi playoff, ma dipenderà da quando terminerà la stagione per il Cska ed è una corsa contro il tempo, e nel frattempo si lavora per trovare un accordo per la prossima stagione per rinforzare un reparto lunghi sofferente. Oltre al serbo, per Backdoor Podcast i dirigenti Virtus starebbe sondando per il prossimo campionato Tyrique Jones, ex Pesaro e ora ad Ankara dove viaggia in Eurocup ad una media di 12.6 punti e 7.5 rimbalzi a partita.