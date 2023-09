Fuochi: “Tra Scariolo e Zanetti il rapporto era logoro. Montero? Non credo verrà”

"Non credo convenga a nessuno in questo momento scendere in campo aperto, verranno rimpolpati i dossier nei rispettivi studi legali, si lancerà qualche inattaccabile punto di vista ma fino a qui nessuna carta bollata. Sarebbe bene commentare solo quelle. Poi c'è la strategia e questa ha suggerito di fare la voce grossa, prima Zanetti e poi Scariolo. Per chiarezza dobbiamo togliere dal tavolo la trattativa con Toronto che era stata autorizzata. Viceversa della trattativa con il Real Madrid si è molto ricostruito e intuito. Alla vigilia dei playoffs, Scariolo spariglia i radar quando in un incontro con tutti gli allenatori manda il vice e il Mundo Deportivo scrive che era a Madrid per parlare con i vertici del Real. Non ci furono smentite all'epoca. Evidentemente, se c'è stata, non era una trattativa autorizzata oppure lo era di meno. Scariolo dice che non ci fu e sta valutando una querela".