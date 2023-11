Fuochi: “Banchi ha grande cultura sportiva. Fortitudo? Con Udine nulla è precluso”

"C'è una qualità indiscussa che si sta affermando e che viene buona anche nelle situazioni di emergenza - le sue parole - Alla Virtus mancavano due lunghi e Banchi se n'è fatti bastare due, Shengelia e Dunston, poi è stato adattato Abass come ala forte. E non va dimenticato l'eroe per caso Iffe Lunberg, che era nella lista cedibili in estate e ieri sera è stato il match winner della partita. Il derby d'Italia ha sempre una grande importanza sentimentale. Zanetti si è commosso? Sono piccole favole. Lo sport professionistico è fatto di scelte e divorzi, Lundberg non è voluto andare via e ieri si è preso la ribalta".