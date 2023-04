Cor Bo, Virtus: il patto di Villorba per la nuova V: 5 acquisti

Le possibili novità in casa Virtus

A Villorba qualche giorno fa si è tenuto un summit tra la proprietà con Massimo Zanetti , la dirigenza, Ronci e Baraldi , e il coach Sergio Scariolo, in scadenza nel 2024.

Corteggiato dal Real Madrid, il tecnico della nazionale spagnola sembrerebbe in procinto di rinnovare il contratto per costruire con la Virtus Segafredo Bologna un ciclo lungo. Di questo si è parlato a Villorba ma anche del roster, che il coach vuole a sua immagine e somiglianza. Cinque o sei acquisti dovrebbero arrivare, mentre quasi certamente saluteranno Mickey, Lundberg, Jaiteh e Mannion. Pure Weems, per età e fine ciclo, saluterà. Si lavorerà invece ai rinnovi di Teodosic, Belinelli e Bako, mentre dell'attuale roster si ripartirà da Ojeleye, Shengelia, Hackett e Pajola.