Carlino – Albonico: “Virtus compatta e unita. Teodosic? Un extraterrestre”

Renato Albonico ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino. L'ex play virtussino, ora commentatore televisivo per Trc, ha parlato della fantastica sfida Scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano . Gara 4 è stata una partita per cuori forti, soprattutto per i tifosi bianconeri:

"Devo ancora riprendermi. L'altra sera, a un certo punto, non sapevo più cosa pensare o cosa dire. La Virtus era in controllo sul +18, con l'idea anche di assestare il colpo del ko in vista di Milano, invece l'Olimpia rimonta, poi la Virtus torna a +11. Sembra finita e invece no. Alla fine il risultato è stato quello che tutta la Segafredo Arena sperava. Comunque per adesso la mia impressione, più da tifoso che da commentatore, è che Milano faccia più fatica a digerire le sconfitte. La Virtus, al contrario, mi dà l'idea di una squadra più unita, compatta e coesa, capace di passare sopra a certe situazioni".