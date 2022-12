Tassi: “Mihajlovic era un predicatore disincantato”

"Sinisa lascia una traccia umana profonda. Uomo dal grande carattere e con grande capacità di adattamento. Si è fatto voler bene in tutte le piazze in cui ha giocato e allenato. L'ho definito "predicatore disincantato" perché era abile ad arringare i suoi durante le partite come se fossero battaglie e considerava il calcio come una cosa importante tra le cose meno importanti. Mi ha sorpreso molto la vicinanza e l'amicizia profonda con Roberto Mancini; credo che abbia lasciato tanto dal punto di vista umano anche a lui".