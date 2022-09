Soriano: “Grazie, Sinisa. Thiago Motta? Carico e preparato”

Ospite della puntata settimanale di Bfc Week, il capitano del Bologna Roberto Soriano ha parlato della delicata settimana trascorsa dopo l'esonero di Siniša Mihajlović . Al vecchio tecnico i ringraziamenti del mediano, così come al traghettatore Luca Vigiani. Si parte dalla vittoria con la Fiorentina:

"Sono stati tre punti fondamentali, sapevamo dell'importanza della partita e siamo stati bravi a combattere e a crederci - le sue parle - La reazione dopo lo svantaggio è stata da squadra che aveva tanta voglia dei tre punti. L'unico modo per uscire dalle difficoltà è il lavoro. Eravamo dispiaciuti per i soli tre punti in cinque partite ma eravamo uniti e decisi a uscire da quella situazione".