Saelemaekers: “Dopo la chiamata con Motta avevo deciso. Dall’Ara fantastico”

"Il mio procuratore mi aveva avvisato della volontà del Bologna di prendermi e che mi voleva parlare il mister - le sue parole - Alla fine ho parlato con Thiago una ventina di minuti e al termine della telefonata la mia scelta era già fatta. Sono contento di essere qua, ho tanta voglia di giocare perché al primo allenamento mi sono infortunato e spero di esordire presto". Saelemaekers ha però dovuto assistere dalla tribuna al match con il Cagliari per una distorsione alla caviglia. Grande impressione ambientale per il belga: "Il Dall'Ara è stato bellissimo, non mi aspettavo una atmosfera così. Vedo una pressione giusta nei nostri confronti, i tifosi sono attaccati alla maglia e alla squadra e per i giocatori è fantastico giocare in questo stadio. Bologna città? Ho un cane e l'ho portato a spasso in centro. E' una bellissima città, si mangia bene e i tifosi che ho incontrato sono stati molto carini. Bologna mi dà una idea familiare e per me è importante".