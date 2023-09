Repubblica – Scariolo: “Darò il massimo per far crescere la Virtus”

Secondo quanto riportato da Repubblica, Don Sergio ha proclamato unione di intenti in occasione della sua conferenza stampa, sostenendo che anche se la Virtus hanno perso qualcosa in fase offensiva rispetto ad un anno fa, ma ci sarà un grande lavoro per affinare quella difensiva. Ha inoltre sottolineato l'importanza dei quarti quarti, confermando dunque la delusione rappresentata dalle brucianti sconfitte contro Lettonia e Canada nonostante vantaggi di più di 10 punti al 30'. Si aspetta anche passi in avanti per compensare la partenza di Teodosic (fondamentale per il pick-and-roll) e chiarisce che è compito della società fare le valutazioni opportune su Lundberg, benché abbia fatto intendere tra le righe che sia ormai fuori rosa. Senza Lundberg, Scariola si ritrova ad avere 14 uomini a disposizione per la prossima stagione.