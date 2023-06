Pyythia proverà a convincere Motta in ritiro

Per ora sono sette presenze totali in Serie A, sei in questa stagione, sottolinea il Cor Sport, e il finlandese potrebbe essere l'uomo giusto per minuti utili dalla panchina, quello da buttare dentro in emergenza. A 19 anni per Pyythia è il momento di capire quale strada imboccare per il futuro, tentare la carta Bologna, non da titolare, o aprirsi al mercato per accumulare minutaggio. Con l'uscita di Medel potrebbe rientrare tra i sei giocatori che ruotano a centrocampo e con Motta è quasi sempre stato convocato. Il tecnico ci ha visto qualcosa e per Niklas può essere una opportunità. Lo sarà anche il ritiro di Valles dove Pyythia lavorerà per convincere Motta.