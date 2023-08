Posch: “Non sono contento del risultato, ma abbiamo fatto un buon lavoro”

Le parole di Stefan Posch a fine partita dopo la sconfitta interna per zero a due contro il Milan.

“Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, il Milan è una squadra forte. Non sono contento del risultato, ma credo che noi abbiamo fatto un buon lavoro. Dobbiamo ragionare gara per gara, siamo un gruppo nuovo con tanti giocatori che si stanno inserendo. L’anno scorso ho segnato sei reti arrivando a fine mercato, quest’anno sono qui dalla prima di campionato e farò di tutto per dare il mio contributo alla squadra”.